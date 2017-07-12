Медведев рассказал о роли русскоязычных СМИ в мире

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев, приветствуя участников XIX Всемирного конгресса русской прессы, указал на важность объективной и непредвзятой позиции русскоязычных СМИ в условиях информационных войн. Текст приветствия опубликован с среду, 12 июля, на сайте кабмина.

«В современных внешнеполитических условиях, когда используются грязные информационные технологии, а корреспонденты и репортеры становятся жертвами настоящей войны при освещении событий в горячих точках, журналистика приобретает особое значение», — говорится в обращении.

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От профессиональной работы сотрудников СМИ, находящихся «в центре новостей», во многом зависит отношение к России в мире, указал Медведев. Он также обратил внимание, что русскоязычные издания зачастую становятся для соотечественников за рубежом «единственной связью с родиной».

Премьер также отметил, что Всемирный конгресс русской прессы в этом году проходит в Минске, «столице Белоруссии — страны, где любят и ценят русский язык, знают нашу культуру и уважают общее историческое прошлое».

В январе Медведев также оценил роль журналистов для общества в ходе церемонии вручения правительственной премии 2016 года в области СМИ. Премию он назвал своеобразным «лайком» властей.