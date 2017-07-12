Сокращение числа бюджетных мест в украинских вузах объяснили декоммунизацией

В министерстве образования Украины уменьшение количества бюджетных мест в вузах объяснили декоммунизацией. Такое заявление сделал глава департамента высшего образования ведомства Олег Шаров, передает в среду, 12 июля, «Страна».
Чиновник сообщил, что в 2017 году не будет производиться набор студентов для получения степени «специалист». «Мы отходим от советской практики и переходим к европейской, построенный на трех уровнях: бакалавр, магистр, доктор философии», — сказал Шаров. Он не пояснил, почему ведомство при упразднении бюджетных мест для степени «специалист» не выделило финансирование на подобное же число мест для получения других степеней.
Ранее в тот же день «Интерфакс-Украина» сообщило, что правительство страны планирует уменьшить количество мест в рамках государственного заказа на подготовку кадров в вузах в 2017 году на 17 процентов.
В январе стало известно, что большинство студентов на Украине в 2017-м останется без стипендий из-за новой системы начисления выплат учащимся. Планировалось, что финансовую помощь от государства будут получать максимум 40 процентов учащихся вузов. Отменить стипендии для студентов в августе Министерству образования и науки Украины предложили коллеги из министерства финансов.