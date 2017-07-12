«Роснефть» выиграла аукцион на Эргинский участок недр

«Роснефть» выиграла аукцион на крупнейший участок недр из нераспределенного фонда России — Эргинский. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской, передает Rambler News Service.

Чиновник уточнил, что размер разового платежа по итогам аукциона составил 20 миллиардов 71 миллион рублей. Стартовый платеж на участок составлял 7,4 миллиарда рублей. В ходе торгов было сделано 17 шагов.

Донской также отметил, что разработка Эргинского месторождения будет иметь высокую рентабельность, поскольку участок недр имеет очень удачное расположение — вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений.

В аукционе помимо «Роснефти» также участвовали «РН-Уватнефтегаз» (дочерняя структура «Роснефти»), «Газпромнефть-Хантос» («дочка» «Газпром нефти») и компания «ПионерГео».

«Очевидно, что никто не мог сделать такое предложение по деньгам, как мы, потому что никто не мог создать такой синергии и такой эффективности на этом месторождении. Наши конкуренты были совершенно правы, делая свои предложения более скромными, потому что они исходили из своей возможной эффективности», — сказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев РИА Новости по итогам аукциона. Он добавил, что у компании есть «эксклюзивные возможности для создания синергии» при разработке месторождения. Леонтьев также отметил, что с точки зрения инфраструктуры компании также будет легче освоить данный участок.

Накануне аукциона по Эргинскому участку аналитики называли «Роснефть» в качестве наиболее вероятного претендента на победу.

В частности, в «Атоне» обращали внимание на то, что «Роснефть» разрабатывает поблизости гигантское Приобское месторождение, входящее в один из крупнейших добывающих активов компании «Юганскнефтегаз». Таким образом, Эргинский участок станет органичной частью одного из наиболее перспективных добычных кластеров в российской̆ нефтегазовой отрасли.

Другим преимуществом «Роснефти» аналитики Citi называли закрытую недавно сделку по приобретению 100 процентной доли в проекте «Конданефть», в рамках которого ведется разработка Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и Ново-Ендырского лицензионных участков в Ханты-Мансийском автономном округе.

Эргинское нефтяное месторождение имеет площадь около 763 квадратных километров. Извлекаемые запасы оцениваются в 18,8 миллиона тонн по категории С1 и около 83,9 миллиона тонн по категории С2.