Россия
 

В Москве закрыт доступ к мощам Николая Чудотворца

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве в среду, 12 июля, в 17:00 мск закрыли доступ к мощам святого Николая Чудотворца, находящимся в храме Христа Спасителя. Это был последний день, когда верующие могли поклониться святыне в столице. Теперь мощи перевезут в Санкт-Петербург, передает сетевое издание m24.ru.

За 52 дня, в течение которых мощи находились в Москве, им поклонились более 1,5 миллиона человек.

Святыню будут перевозить в Петербург в ночь на 13 июля. Утром ее встретят в Александро-Невской Лавре, рассказала kp.ru Мария Коровина, руководитель пресс-центра Оргкомитета принесения мощей святителя Николая Чудотворца.

В Москву из итальянского города Бари мощи доставили 21 мая, это произошло впервые в истории. Договоренность о временной передаче Русской православной церкви части мощей была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском в феврале 2016 года.

Николай Чудотворец (Николай Угодник) — один из самых почитаемых христианских святых. Согласно житию, он родился в Малой Азии (ныне территория Турции) в III веке. Был архиепископом. Является покровителем путешествующих, заключенных и сирот.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москва прощается с мощами Николая Чудотворца
Где находятся мощи Николая Чудотворца в Москве
В РПЦ прокомментировали возможность оставить мощи Николая Чудотворца в России
В очереди к мощам Николая Чудотворца развернули две полевые кухни
Мощи святителя Николая Чудотворца доставили в Москву
Последние новости
Попытку посадки А-320 на рулежку с 4 самолетами показали в анимированном ролике
Лавров подшутил над «этой дамой» из Госдепа
Из автомобилей «Запорожец» создали трансформера-«укробота»
Россиянки Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде
Прокуратура Ульяновска разберется с детской поножовщиной в песочнице
«Россия 24» заподозрила оппозицию в раскрутке спиннеров
Снявшие квартиру в Японии туристы обнаружили следящую за ними скрытую камеру
Другие материалы рубрики
Россия10:37Сегодня
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме

«Место, где ты не хочешь оказаться»

Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
18:14Сегодня

Пьяная жительница алтайского наукограда зарезала пятилетнюю дочь

17:4110 июля

Московская прокуратура оправдала действия МЧС во время майского урагана

17:04Сегодня

Полковника МЧС Юрия Жуковского наградят за самоотверженные действия в ТЦ «РИО»

Россия00:03Сегодня

Путь Егора

Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
17:1410 июля

В Подмосковье обнаружили краснокнижного орла-карлика

17:02Сегодня

Кандидатка от «Молодой России» оказалась слишком молодой

16:44Сегодня

Три полосы на Каширском шоссе перекрыли из-за опрокинувшейся бетономешалки  

Россия00:01 1 июля

Родила — убила

Почему матери лишают жизни новорожденных детей
15:40Сегодня

Более 30 тысяч человек нашли работу в Подмосковье благодаря службе занятости

17:0010 июля

Саратовец с ножом отнял у курьера суши ради семейного праздника

15:26Сегодня

Волжский остров Голодный оказался местом для детского лагеря выживания

Россия
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме«Место, где ты не хочешь оказаться»
Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
Пьяная жительница алтайского наукограда зарезала пятилетнюю дочь
В Москве закрыт доступ к мощам Николая Чудотворца
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
«Эти два гена отвечают за 70 процентов наследственных раков»
Сможет ли персональная медицина победить онкологию и неизлечимые болезни
Полковника МЧС Юрия Жуковского наградят за самоотверженные действия в ТЦ «РИО»
Кандидатка от «Молодой России» оказалась слишком молодой
Все материалы
Мир
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Захарова предрекла появление «руки Кремля» в деле о бесчинствах в Гамбурге
Трамп назвал поиски его связей с Россией величайшей охотой на ведьм
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Все материалы
Бывший СССР
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Усидеть молодым
Самые юные политики бывшего СССР
Бывший функционер «Правого сектора» дебютировал как чтец детских сказок на ТВ
Из автомобилей «Запорожец» создали трансформера-«укробота»
Сокращение числа бюджетных мест в украинских вузах объяснили декоммунизацией
В ДНР рассказали о нежелании украинских солдат воевать в Донбассе
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Турция и Израиль договорились о строительстве газопровода в Европу
Потребление свинины в Германии обрушилось из-за мусульман и веганов
ЦБ призвал не спешить с выводами о ситуации вокруг «Югры»
Францию назвали страной с самым большим оборотом фальшивых евро
НБУ признал Приватбанк финансовой пирамидой
ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России
Все материалы
Бизнес
Вакциной по чуме
Как в J&J борются с ВИЧ, раком и болезнью Альцгеймера
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Полезные чипсы
О том, как в Санкт-Петербурге создали удивительный фруктовый бизнес
Суд в очередной раз отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система»
В импортном молоке и масле обнаружили запрещенные вещества
На турбинном заводе объяснили перенос сроков сдачи «Арктики»
В Кремле прокомментировали перенос сроков сдачи «Арктики»
Все материалы
Силовые структуры
Сергей ПолонскийПриговорили к свободе
Как скандально известный бизнесмен Полонский ушел от реального срока заключения
Истребители с Центральной-Угловой
Один из старейших авиаполков России осваивает новую технику
Исключительно для убийства
Как создавались бесшумные винтовки и пистолеты
Прокуратура Ульяновска разберется с детской поножовщиной в песочнице
Суд арестовал убившего жену ростовского полицейского
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
ФСИН назвала сроки освидетельствования осужденного за разбой колясочника
Все материалы
Наука и техника
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Наполнили колодец
Как на Земле появилась вода
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде
Бывший инженер НАСА создал самый мощный водяной пистолет
«Эйфелеву башню» из муравьев показали на видео
KFC выпустил собственный смартфон
Все материалы
Спорт
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Александр УсикСуперреанимация
Как боксерские боссы пытаются спасти свой вид спорта с помощью суперсерии
Первая ракетка мира Маррей проиграл в четвертьфинале Уимблдона
Россиянки Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде
Определены сроки введения видеоповторов в российском футболе
Триатлонисту Парамонову вынесли приговор за избиение бывшей супруги
Все материалы
Культура
Владимир Кехман«Люди, которым это понравилось, либо умерли, либо заболели»
Владимир Кехман о «Тангейзере», вранье в прессе и кокаине в бананах
«Она любила отклонения»
Кристиана Морганти вспоминает Пину Бауш
Премьер Большого театра Владислав ЛантратовТелесное трико на голое тело
С чем связан скандал вокруг балета Кирилла Серебренникова в Большом театре
Минкульт даст денег на «Грех» Кончаловского
Умерла «украинская Анна Маньяни»
Гологрудые феминистки прервали джазовый концерт Вуди Аллена
Назван самый поздний возраст для рейвов
Все материалы
Интернет и СМИ
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
В сети раскрыли хитрые уловки продавцов и рестораторов
Депутаты предложили штрафовать Telegram и WhatsApp за «пропаганду войны»
Антон НосикРунет, я твой отец
Умер основатель российского интернета Антон Носик
Жириновский рассказал о влиянии «прокладок и шершавых пяток» на психику мужчин
«Лаборатория Касперского» заявила о втягивании компании в геополитическую борьбу
Все материалы
Ценности
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Коллекцию Louis Vuitton x Supreme распродали за несколько недель
СМИ сообщили о закрытии парижского бутика colette
Парфюмер сделала духи с запахом Омска
Vetements раскрыл детали совместной коллекции с DHL
Alexander McQueen снял моделей на пляжах Исландии
Все материалы
Путешествия
Свободный город
Чем заняться в экологической столице Германии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Снявшие квартиру в Японии туристы обнаружили следящую за ними скрытую камеру
Попытку посадки А-320 на рулежку с 4 самолетами показали в анимированном ролике
Госдума одобрила законопроект об отказе в продаже билетов авиадебоширам
Россиянки попытались выкрасть из турецкого отеля несколько литров коньяка
Пассажир самолета сдал в качестве багажа пивную банку
Все материалы
Из жизни
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Сложить слово «счастье»
Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии
Британский пенсионер построил железнодорожную станцию у себя во дворе
Десятки турецких овец прыгнули со скалы и разбились насмерть
Украденный у американки крохотный дом нашли в другом городе
Змеелов из Флориды убил четырехметрового питона с 73 яйцами
Все материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 2
Тест китайской машины, из которой не хочется выпрыгнуть на ходу
Слишком дорогие автомобили
Обычные машины, за которые просят слишком дорого
Самые маленькие кроссоверы в России
Внедорожные амбиции, но только в миниатюре
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Самыми угоняемыми машинами в США стали старые «японцы»
Полиция США остановила за превышение скорости 11-летнюю девочку
Volvo привезла ребенку самую большую коробку с машиной в мире
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы