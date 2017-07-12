В Москве закрыт доступ к мощам Николая Чудотворца

В Москве в среду, 12 июля, в 17:00 мск закрыли доступ к мощам святого Николая Чудотворца, находящимся в храме Христа Спасителя. Это был последний день, когда верующие могли поклониться святыне в столице. Теперь мощи перевезут в Санкт-Петербург, передает сетевое издание m24.ru.

За 52 дня, в течение которых мощи находились в Москве, им поклонились более 1,5 миллиона человек.

Святыню будут перевозить в Петербург в ночь на 13 июля. Утром ее встретят в Александро-Невской Лавре, рассказала kp.ru Мария Коровина, руководитель пресс-центра Оргкомитета принесения мощей святителя Николая Чудотворца.

В Москву из итальянского города Бари мощи доставили 21 мая, это произошло впервые в истории. Договоренность о временной передаче Русской православной церкви части мощей была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском в феврале 2016 года.

Николай Чудотворец (Николай Угодник) — один из самых почитаемых христианских святых. Согласно житию, он родился в Малой Азии (ныне территория Турции) в III веке. Был архиепископом. Является покровителем путешествующих, заключенных и сирот.