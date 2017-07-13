Сливавшая недопитое шампанское обратно в бутылку стюардесса попала на видео

Видео: kaumoff / instagram

Пассажир авиакомпании Emirates Евгений Каюмов случайно снял на видео стюардессу, переливавшую из стакана недопитое шампанское обратно в бутылку. Ролик мужчина выложил в своем блоге в Instagram.

Как уточняет портал Medialeaks, постоянно проживающий в Барселоне Каюмов летел рейсом Emirates в Дубай. Сливавшую шампанское бортпроводницу он заснял уже после приземления.

Мужчина связался с представителями перевозчика в соцсетях в связи с данным случаем, но ему пока ничего не ответили. В комментариях к записи многие пользователи выразили возмущение увиденным.