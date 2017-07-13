Зимбабве позвала на выборы президента наблюдателей из России

Зимбабве хочет видеть на своих президентских выборах наблюдателей из Китая и России. Об этом сообщил посол страны в России Николас Санго, его слова передает РИА Новости.

«Зимбабве открыта для участия российских наблюдателей на предстоящих выборах, у нас нет проблем с приглашением наблюдателей из России, — заявил дипломат в интервью агентству. — По мере того, как мы будем приближаться к выборам, правительство разошлет приглашения всем странам, представителей которых хочет видеть».

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В числе таких стран Санго, помимо России, назвал Китай. При этом посол уточнил, что Хараре принципиально приглашает наблюдателей только из дружественных стран.

Президентские выборы в Зимбабве пройдут в июле 2018 года. Действующий глава государства Роберт Мугабе, бессменно руководящий Зимбабве с 1980 года, уже объявил, что выставит на них свою кандидатуру несмотря на то, что ему к тому моменту исполнится 94 года. Выдвижение Мугабе уже поддержала правящая партия ЗАНУ-ПФ.