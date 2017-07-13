Путин призвал модернизировать российский финсектор

В российский финансовый сектор нужно внедрять передовые технологии, что позволит повысить его конкурентоспособность и доступность услуг для населения и бизнеса. Такой призыв содержится в приветственном слове президента России Владимира Путина к участникам XXVI Международного финансового конгресса. Текст послания зачитала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Сегодня от эффективной финансовой и денежно-кредитной политики во многом зависят стабильность и рост национальной экономики, благополучие миллионов наших граждан. Важно обеспечить устойчивость банковской сферы, добиваться последовательного снижения инфляции, надежно защищать права потребителей», — говорится в приветственном слове.

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Ранее 13 июля в ходе конгресса Набиуллина заявила, что российская экономика находится в начале нового цикла роста. Регулятор ожидает, что по итогам 2017 года ВВП страны вырастет на 1,3-1,8 процента.

Кроме того, Набиуллина заверила, что ЦБ будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции. «Честный бизнес не должен конкурировать с мошенниками», — подчеркнула она.