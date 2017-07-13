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На ливанском ТВ сторонник и противник Асада подрались из-за соболезнований

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В эфире ливанского телеканала OTV сторонник и противник президента Сирии Башара Асада подрались из-за отказа принести соболезнования. Видео инцидента выложено на YouTube.

В одной студии оказались имам Билял Дакмак, известный ливанский богослов и последовательный критик режима Асада, и бывший депутат сирийского парламента Ахмад Шлаш, поддерживающий официальный Дамаск. Во время программы ведущий принес соболезнования Шлашу, двоюродного брата которого несколько дней назад убили боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), и предложил Дакмаку сделать то же самое. Тот в ответ выразил соболезнования всем погибшим сирийцам.

Когда Шлаш потребовал сказать прямо, приносит ли Дакмак соболезнования ему лично, тот ответил : «Не твое дело». После этого бывший депутат вскочил с кресла и набросился на оппонента, который в пылу ссоры, в свою очередь, бросил в него стакан воды. Пытавшийся разнять драчунов ведущий едва сумел увернуться от другого стакана. Имама и депутата разняли подоспевшие сотрудники канала.

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