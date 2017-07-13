Водолазы Севфлота изучили затонувшее в Баренцевом море американское судно

Водолазы Северного флота обследуют американское военно-транспортное судно «Томас Дональдсон», затонувшее в 1945 году в Баренцевом море, шедшее в составе арктического конвоя и везшее в Советский союз боеприпасы по ленд-лизу (американская программа снабжения союзников вооружением в годы Второй мировой, — прим. «Ленты.ру»). Об этом говорится в сюжете Пятого канала.

«Томас Дональдсон» направлялся в Мурманск, но не дошел туда, его потопила немецкая подводная лодка. На дне остались танки, зенитки и другая тяжелая техника.