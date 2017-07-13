Мэр Нью-Йорка выделил 32 миллиона долларов на борьбу с крысами в городе

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио выделил 32 миллиона долларов на борьбу с крысами в городе. Об этом в среду, 12 июля, сообщает ABC News.

С сентября в нескольких районах города начнется замена мусорных корзин на улицах на железные контейнеры. Также власти заменят полы в подвалах домов на бетонные и закупят новые аппараты для спрессовывания отходов, которые крысы не смогут открыть.

В феврале власти Нью-Йорка заявили, что один человек умер из-за редкой болезни, передаваемой крысами, еще два человека серьезно пострадали. Исследования 2014 года показывают, что в городе обитает два миллиона грызунов, хотя ранее считалось, что их популяция сравнима с количеством проживающих в Нью-Йорке и людей и составляет восемь миллионов особей.

В марте 2015 года ученые нашли у нью-йоркских грызунов крысиную южную блоху — переносчика бубонной чумы. Именно это заболевание стало причиной «Черной смерти» — разрушительной эпидемии, в XIV веке убившей от 25 до 50 миллионов европейцев.