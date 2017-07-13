Силовые структуры
 

Главного проектировщика «Мариинки-2» задержали за распространение детского порно

Перейти в «Мою Ленту»
Кшиштоф Поморски
Кшиштоф Поморски

В Санкт-Петербурге по запросу польской стороны в четверг, 13 июля, был задержан 58-летний гражданин Польши, технический директор российского конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски. Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание уточняет, что ордер на арест выдан по делу о распространении порнографии с участием детей и животных.

Около часа дня 13 июля сотрудники отдела уголовного розыска Петербурга пришли в деловой квартал «Невская ратуша» в Дегтярном переулке, поднялись в офис одной из ведущих компаний-проектировщиков высотных и подземных сооружений «ВиПС», и предъявили Кшиштофу Поморски постановление об аресте. В полиции считают, что именно этот бизнесмен был заочно заключен под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографических материалов.

Расследование в отношении Поморски ведут правоохранительные органы польского города Лодзь. По их версии, с 2005 по 2009 год обвиняемый, находясь в Петербурге, распространял порнозаписи с участием малолетних и животных. В связи с этим он был объявлен в розыск через Интерпол. Кроме того, в марте 2017 года с запросом о выдаче бизнесмена в Генпрокуратуру России обратилось непосредственно Министерство юстиции Польши.

«ВиПС» является одной из крупнейших компаний-проектировщиков Петербурга, а Поморски — ее ведущим специалистом, который занимался, в том числе, проектированием второй сцены Мариинского театра. Бюро также работало над строительством стадиона на Крестовском острове и других инфраструктурных объектов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Петербурге за порнографию задержан проектировщик «Мариинки-2» и стадиона на Крестовском
Буддийский монах в ФРГ получил тюремный срок за растление детей
Польша просит Россию выдать подозреваемого в педофилии
Последние новости
Портал госуслуг поставил под удар личные данные пользователей
Мединский пообещал «бросить все» и сходить на «Нуреева»
Жительницу Салехарда осудили за смерть второго по счету ребенка
В малайзийском штате ввели наказание розгами для нарушающих законы шариата
В Uber оценили долю объединенной с «Яндексом» компании на российском рынке
«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдсу» прекратить борьбу и создать «МакКинг»
Служащие в 54-й бригаде ВСУ бойцы «Правого сектора» объявили голодовку
Другие материалы рубрики
Силовые структуры17:08Сегодня
Заур Дадаев в Московском окружном военном суде

Вышло сроком

Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
18:40Сегодня

Дело предполагаемой убийцы двухлетнего ребенка в Иванове направили в суд

16:14Сегодня

Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации жертвам теракта в Беслане

17:2112 июля

Вернувшегося на родину авиадебошира признали хулиганом

Силовые структуры00:0612 июля

Служебный капкан

За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
16:41Сегодня

Баку пригрозил сбивать «Искандеры» Армении «полученными не из России» ракетами

14:29Сегодня

Пичугин отказался покаяться в новом прошении о помиловании

16:4512 июля

Началась проверка боеготовности Черноморского флота

Силовые структуры00:06Сегодня

Смерть на обочине

За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
15:15Сегодня

На МАКСе впервые покажут новый вертолет для спецназа

12:23Сегодня

«Рособоронэкспорт» раскрыл объем продаж авиатехники из России за 17 лет

19:1712 июля

Председатель СК взял под личный контроль три дела в отношении врачей

Россия
Никита Лобанов-РостовскийТаких друзей пожалуйте в музей
Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Слуцкий заверил в готовности России сотрудничать с Советом Европы
Жительницу Салехарда осудили за смерть второго по счету ребенка
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме«Место, где ты не хочешь оказаться»
Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
Убегавшего от полиции грабителя сбил грузовик в центре Москвы
Власти Подмосковья оценили готовность объектов ЖКХ к холодам
Все материалы
Мир
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Лавров нашел нецензурную рифму для стихов об отношениях с ЕС
На ливанском ТВ сторонник и противник Асада подрались из-за соболезнований
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Тимофей Бордачев: Как иметь дело с Трампом?
С какими установками Россия должна выходить на переговоры с Западом
Все материалы
Бывший СССР
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Лавров помечтал о монополии на силу на Украине
Служащие в 54-й бригаде ВСУ бойцы «Правого сектора» объявили голодовку
СБУ заподозрила начальника Яворовского военного полигона в работе на ГРУ
Депутат Рады назвал возможного главу объединенных республик Донбасса
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Россия перейдет на национальные кредитные рейтинги
СМИ сообщили о передаче дела о мошенничестве против Промсвязьбанка в суд Никосии
Греф назвал биткоин страхом банковской системы
Глава ВТБ заявил о намерении Украины умертвить российские банки
Россияне увеличили расходы на один поход в магазин до 517 рублей
Банк России понизил курсы доллара и евро
Все материалы
Бизнес
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Дорожная грамота
Как водителям оформить ДТП по новым правилам
«Дон-строй» не изменит стратегию продаж с выходом в комфорт-класс
Компанию Tiffany возглавит бывший топ-менеджер Diesel
Правительство одобрило продажу 25 процентов Пулково инвестору из ОАЭ
РЖД на 10 процентов увеличила перевозки угля с начала 2017 года
Все материалы
Силовые структуры
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации жертвам теракта в Беслане
Баку пригрозил сбивать «Искандеры» Армении «полученными не из России» ракетами
Пичугин отказался покаяться в новом прошении о помиловании
На МАКСе впервые покажут новый вертолет для спецназа
Все материалы
Наука и техника
Явление сверхдержавы
Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Китайский 17-тонный бульдозер станцевал тверк на двух колесах
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставят на торги
Названа главная особенность камеры iPhone 8
Рассекречены все новые смартфоны Nokia
Все материалы
Спорт
Майк ТайсонОни богаты, а ты нет
От 4 фунтов до 1 миллиона в неделю — как и когда спортсмены стали миллионерами
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
Мэйуэзера уличили в неуплате налогов
Определились финалистки Уимблдона
Потерявший сознание игрок «Аякса» получил необратимое повреждение мозга
Кержаков завершил карьеру футболиста
Все материалы
Культура
Мартышкин труд
Лучшие обезьяны в истории кинематографа
Генеральный прогон балета «Маленькая смерть» Иржи КилианаГей-радар на Гитлера
Удастся ли построить Париж в московском «Стасике»
Тамара МиансароваТолько песня совсем не о том
Умерла исполнительница шлягера «Черный кот» Тамара Миансарова
Объявлены номинанты на премию «Эмми»
Елена Ваенга перенесла выступление из-за травмы шеи
Шайя ЛаБаф признался в алкогольной зависимости и падении на дно
Мединский связал уход Кехмана из Новосибирского театра с делом о банкротстве
Все материалы
Интернет и СМИ
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Роскомнадзор принял меры из-за времени выхода в эфир передач о Шурыгиной
Портал госуслуг поставил под удар личные данные пользователей
В сети пошутили над «униженным Uber» и транспортным мегамонстром «Убяндексом»
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Вброс новости на вентилятор
Откуда россияне узнают о похвалах Басаеву и американском спецназе на Украине
«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдсу» прекратить борьбу и создать «МакКинг»
Все материалы
Ценности
Человек и кошка
Почему Лана Дель Рей и Нудл из Gorillaz неравнодушны к Jaguar
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз станцевали в серебряных сапогах
Victoria’s Secret показала «Очень сексуальную бабочку»
Fendi снял рекламу на острове вулканов Лансароте
Раф Симонс превратил одежду в граффити
Москвичам показали коллекцию Crocs и Кристофера Кейна
Все материалы
Путешествия
Сохранить для потомков
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году пополнился новыми памятниками
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Эйфелева башня объявила о своем закрытии из-за Трампа
Закончившийся гибелью туристки взлет лайнера попал на видео
Пассажир авиакомпании S7 сломал зуб о бутерброд
Сотрудники United Airlines сломали дорогое инвалидное кресло пассажира
Уральская гостиница отказалась заселять зарубежных туристов
Все материалы
Из жизни
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Поженившиеся в Британии геи-мусульмане пожаловались на угрозы
Индийскому подростку удалили самый длинный в мире зуб
Запертый за банкоматом рабочий передавал просьбы о помощи через щель для чеков
Австралийцу пересадили большой палец ноги на руку
Все материалы
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
Самолеты с автомобильной историей
Истории, когда машины с крыльями оказывались связаны с автомобильными брендами
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Длительный тест новой «Куги»
Тест-драйв кроссовера Ford Kuga: часть первая, знакомство
В Nissan Juke встроили видеорегистратор с 360-градусным обзором
Hyundai представила первый 275-сильный хот-хэтч
79-летняя гонщица проехала за рулем 800-сильного болида Формулы-1
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы