Главного проектировщика «Мариинки-2» задержали за распространение детского порно

В Санкт-Петербурге по запросу польской стороны в четверг, 13 июля, был задержан 58-летний гражданин Польши, технический директор российского конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски. Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание уточняет, что ордер на арест выдан по делу о распространении порнографии с участием детей и животных.

Около часа дня 13 июля сотрудники отдела уголовного розыска Петербурга пришли в деловой квартал «Невская ратуша» в Дегтярном переулке, поднялись в офис одной из ведущих компаний-проектировщиков высотных и подземных сооружений «ВиПС», и предъявили Кшиштофу Поморски постановление об аресте. В полиции считают, что именно этот бизнесмен был заочно заключен под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографических материалов.

Расследование в отношении Поморски ведут правоохранительные органы польского города Лодзь. По их версии, с 2005 по 2009 год обвиняемый, находясь в Петербурге, распространял порнозаписи с участием малолетних и животных. В связи с этим он был объявлен в розыск через Интерпол. Кроме того, в марте 2017 года с запросом о выдаче бизнесмена в Генпрокуратуру России обратилось непосредственно Министерство юстиции Польши.

«ВиПС» является одной из крупнейших компаний-проектировщиков Петербурга, а Поморски — ее ведущим специалистом, который занимался, в том числе, проектированием второй сцены Мариинского театра. Бюро также работало над строительством стадиона на Крестовском острове и других инфраструктурных объектов.