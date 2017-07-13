Morgan Stanley счел приобретение Эргинского участка «Роснефтью» выгодной сделкой

Сделка по приобретению «Роснефтью» права на разработку Эргинского лицензионного участка в Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири за 20,07 миллиарда рублей является выгодной, так как внимание компании возвращается к деятельности внутри страны, прибыльность которой поддерживается благоприятными налоговыми условиями. Об этом говорится в сообщении инвестбанка Morgan Stanley, поступившем в «Ленту.ру»

Отмечается, что цена, заплаченная за участок, является разумной, учитывая сравнительную стоимость запасов углеводородов категории C1+C2 — 103 миллиона тонн или около 750 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день (б.н.э.), согласно «Роснефти», около 0,4 долл./б. н. э. Эта стоимость гораздо ниже в сравнении с оценкой в 1 долл./б. н. э., прогнозируемой исходя из цены недавно приобретенных «Роснефтью» 100 процентов «Конданефти». Однако по мнению Morgan Stanley, дисконт оправдан: «Конданефть» — более развитый проект, производство на котором будет запущено уже в 2017 году, в то время как Эргинский участок нуждается в дополнительных инвестициях в инфраструктуру.

Morgan Stanley полагает, что Эргинское месторождение может иметь сопоставимый с «Конданефтью» эффект, поскольку уровень добычи на обоих месторождениях и прогнозы по налоговым привилегиям (20 процентная скидка по НДПИ, так как месторождение подпадает под категорию трудноизвлекаемых резервов, являясь частью Тюменского пласта) похожи. Из этого следует, что добыча составит около 0,1 млн барр./день или 2 процента от общей добычи жидких углеводородов «Роснефти» и от показателя EBITDA для каждого месторождения на групповом уровне.

Также отмечается, что многие инвесторы, которые ранее задавались вопросами о рациональности создания «Роснефтью» предприятий за рубежом, могут рассматривать эту компанию в более позитивном ключе. Компания надеется монетизировать дополнительные синергии от инфраструктур Эргинского и Приобского (также расположенного рядом) месторождений и «Конданефти» благодаря их объединению.

Morgan Stanley полагает, что недавняя активность «Роснефти» в сфере слияний и поглощений поддерживает перспективы роста компании. А также напоминает о рейтинге «Выше рынка» (6,9 доллара за одну глобальную депозитарную расписку), который остается наиболее значимым среди оценок инвестбанка.

