Bally создаст коллекцию с рэпером Swiss Beatz

Швейцарский люксовый бренд Bally и рэпер и хип-хоп продюсер Swiss Beatz создадут новую коллекцию мужской обуви. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает ProFashion.

Линейка поступит в продажу в октябре и будет продаваться по всему миру. Она будет состоять из обуви и аксессуаров. Принты для коллекции выполнит испанский художник Рикардо Каволо.

Коллаборация создана в рамках проекта No Commission, его куратором является Swiss Beatz. Проект направлен на поддержку художников и объединяет музыкальное и визуальное пространство. No Commission — это платформа, которая позволяет молодым талантам представлять и продавать свои работы без накладных расходов.

«Это партнерство не только празднует страсть Bally к коллаборациям, но и возвращает то электричество, которое чувствовалось в бренде в 80-х и 90-х годах, соединяя Bally с городским миром»,- сказал главный исполнительный директор Bally Фредерик Де Нарп.

Bally- швейцарский люксовый бренд, который был основан в 1851 году предпринимателем Калом Францем Болли для производства обуви. С 1970-х годом марка стала выпускать одежду и кожгалантерею.

Swiss Beatz (настоящее имя Кассим Дауд Дин) — американский хип-хоп продюсер и рэп-исполнитель. До сотрудничества с Bally рэпер уже работал с Reebok и Christian Louboutin.

