СБУ заподозрила начальника Яворовского военного полигона в работе на ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила начальника Яворовского общевойскового полигона Международного центра миротворчества и безопасности в Старичах (Львовская область) в работе на военную разведку России. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает портал Zaxid.net со ссылкой на реестр судебных решений.

Согласно материалам украинской спецслужбы, офицер по заданию Главного разведуправления российского Генштаба якобы «совершал действия, направленные на предоставление указанной иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, путем собирания и передачи сведений военного характера».

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В СБУ отметили, что подозреваемый передал сотрудникам украинской контрразведки некий отрывок бумаги с надписью quarto xmail.net, на обратной стороне которого напечатана фраза «Утверждено приказом командира воинской части А 4150», а также ноутбук, диски и пароли к программе и флеш-накопитель, с помощью которых он, по версии следствия, осуществлял связь с ГРУ.

В декабре 2016-го в СБУ заявили, что побывавший в плену у ополченцев полковник украинской военной разведки Иван Безъязыков якобы работал на российские спецслужбы под псевдонимом Дядя Ваня.

Яворовский полигон является одним из самых крупных военных учебных центров на Украине. Там регулярно проводятся военные учения совместно с силами США и НАТО.