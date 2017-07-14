Губернатор Подмосковья встретился с послом Финляндии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хаутала. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщается на сайте регионального правительства.

«Хотел бы сказать слова благодарности дипкорпусу, мы регулярно общаемся с посольством. Кроме экономических вопросов, нас интересуют культурная составляющая и опыт Финляндии в эффективном управлении социальными сферами», — сказал Воробьев.

В частности, он обсудил с послом вопросы, которые беспокоят финские компании. «Мы стараемся помогать инвесторам», — подчеркнул он, напомнив, что на территории Подмосковья работают около 35 финских предприятий.

Заместитель председателя правительства региона Денис Буцаев, в свою очередь, напомнил, что в сентябре Мособласть проведет роуд-шоу в Финляндии. По его словам, Подмосковье заинтересовалось предложениями от компаний в пищевой перерабатывающей отрасли.

«Здесь финские компании являются не только локальными игроками, но и европейского уровня. И Россия, сегодня это подтвердил посол, для этого крайне интересна», — цитирует Буцаева телеканал «360».

6 июля Андрей Воробьев обсудил инвестиционное сотрудничество с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в России Рене Джонс-Бос.