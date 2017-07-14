Бывшего перуанского президента и его жену взяли под стражу

Бывший президент Перу Ольянта Умала и его супруга Надин Эредия взяты под стражу на срок до 18 месяцев на время проведения расследования по делу об отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

Ордер на арест выдал судья Ричард Консепсьон в четверг, 13 июля, удовлетворив ходатайство прокурора Германа Хуареса. Такая мера пресечения была избрана, чтобы предотвратить возможный побег подозреваемых или их вмешательство в следствие.

Прокуратура обвиняет Умалу и Эредию в незаконном получении средств у ныне покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса и бразильских строительных компаний Odebrecht SA и OAS SA.

Умала и Эредия отрицают обвинения. По словам адвокатов, они не собираются никуда бежать.

Ольянта Умала был президентом Перу с 2011 по 2016 годы.

