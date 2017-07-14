Испугавшийся заползшей в машину змеи американец вызвал полицию

Житель города Оберн (американский штат Мэн) вызвал полицию после того, как увидел, что в салон его автомобиля заползла змея. Об этом написали сотрудники местного полицейского департамента Auburn (Maine) Police Department на своей странице в соцсети Facebook.

Диспетчер сообщил офицеру Тревису Барнису (Travis Barnies), что звонивший мужчина (его имя не уточняется) попросил помощи. Он хотел, чтобы сотрудники правоохранительных органов убрали рептилию из его машины. «Звонивший боится змей и скорее сожжет автомобиль, чем прикоснется к ней [рептилии]», — передали Барнису.

В публикации указали, что прибывший по вызову Барнис поймал змею и выпустил ее на волю. Рептилия не пострадала. Пост о случившемся набрал более 720 лайков в Facebook.

Ранее в июле стало известно, что гремучая змея забралась на катер, на котором туристы катались по озеру Фолсом в американском штате Калифорния. Пресмыкающемуся удалось заползти на корму.