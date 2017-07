Рэпера DMX обвинили в неуплате налогов на 1,7 миллиона долларов

Налоговая служба США предъявила американскому рэперу Эрлу Симмонсу, известному под псевдонимом DMX, обвинения по 14 пунктам в уклонении от уплаты налогов. Музыканта задержали в Нью-Йорке в пятницу, 14 июля, пишет The Guardian.

46-летний рэпер предстанет перед судом позже в этот же день. Общая сумма претензий к хип-хоп-исполнителю составила 1,7 миллиона долларов. Отмечается, что он скрывал свои доходы за 2011 и 2012 годы, а также утверждал, что заработал в 2013-м только 10 тысяч долларов.

При этом Симмонс «расплачивался только наличными, не пользовался услугами своего банка, проводя операции через счета бизнес-менеджеров», отмечается в заявлении налоговой службы. Ведомство охарактеризовало деятельность музыканта как «многолетнюю схему». В случае признания виновным ему грозит до 44 лет лишения свободы.

В 2015 году Симмонса приговорили к шести месяцам тюремного заключения из-за неуплаты алиментов. В 2011-м — к году тюрьмы за нарушение правил отбывания условного наказания. В 2009-м рэпера признали виновным в краже, хранении наркотиков и жестоком обращении с животными.

DMX (Dark Man X) — автор таких песен, как Party Up (Up in Here), Dogs Out, X Gon' Give It To Ya. Симмонс также снялся в нескольких кинофильмах, в том числе «Ромео должен умереть», «Живот», «От колыбели до могилы», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».