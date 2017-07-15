«Мимоза хостилис» попала в список наркотических веществ в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, расширяющее список подлежащих контролю в РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Перечень опубликован в субботу, 15 июля, на официальном сайте кабмина.

Под запрет попало растение мимоза хостилис, а также вещества «Беноциклидин», «Метоксикетамин», «Фуранилфентанил» и другие. Всего список пополнился 12 новыми позициями. Проект постановления был подготовлен МВД России в рамках реализации программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

Поясняется, что высушенные части мимозы хостилис, которые содержат психоактивное вещество диметилтриптамин, а также ее семена активно распространяются в интернете. Кроме того, отмечается, что в России зафиксированы случаи употребления психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и связанные с этим отравления с летальным исходом. Данные вещества уже запрещены в ряде европейских стран.

Мимоза хостилис (Mimosa Hostilis, Jurema) — вид многолетних вечнозеленых деревьев или кустарников рода мимоза. Произрастает в Южной Америке.