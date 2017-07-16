Авиакомпания по ошибке отправила собаку рэпера ScHoolboy Q в другой город

Американский хип-хоп-исполнитель Куинси Мэтью Ханли, известный под псевдонимом ScHoolboy Q, пожаловался в Twitter на авиакомпанию United Airlines. По словам рэпера, его собаку посадили не на тот рейс.

«Ребята из United, вы идиоты. Как вы могли посадить мою собаку не в тот самолет? Мне нужны ответы», — написал Ханли в смоем микроблоге. В ответ представитель перевозчика в комментариях к твиту попросил музыканта связаться с ним лично.

В комментарии CNN исполнитель заявил, что собирается судиться с авиакомпанией. Он рассказал, что летел с собакой из штата Миссури в Калифорнию, однако во время пересадки в Денвере сотрудники United Airlines перепутали пса с другим, отправив животное в Чикаго. Позже собака была возвращена владельцу.

Поклонники ScHoolboy Q поддержали музыканта картинками с вооруженными животными.

В дискографии ScHoolboy Q четыре альбома — Setbacks, Habits & Contradictions, Oxymoron и Blank Face LP. Последний вышел в 2016 году. Рэпер также получил четыре номинации на музыкальную премию «Грэмми».