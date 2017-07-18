Мэр Лондона призвал понизить статус визита Трампа

Мэр Лондона Садик Хан выразил сомнение в том, что Трампу стоит приезжать в Британию с государственным визитом. Об этом сообщает The Independent.
«Государственные визиты отличаются от обычных, — пояснил Хан. — Учитывая, что многие в нашей стране не согласны с политикой президента США, я сомневаюсь, что нашему правительству подобает раскатывать перед ним красную дорожку. Но я готов при необходимости сыграть свою роль. Если кто-либо думает, что невозможно одновременно быть мусульманином и гордым гражданином Западного мира, я с удовольствием его в этом разубежу, будь то репортер CNN или Дональд Трамп».
Приглашение от королевы Елизаветы II посетить Соединенное Королевство с государственным визитом президенту США и его супруге передала Тереза Мэй. Точная дата пока не определена, предположительно он состоится в 2018 году. По сообщениям прессы, Трамп попросил премьера обеспечить ему теплый прием: президент недоволен тоном, в котором пишут о нем британские СМИ.
Государственный визит — высшая категория дипломатических визитов, предусмотренная только для глав иностранных государств. Он осуществляется не более одного раза за все время пребывания главы государства у власти: как правило, при первом официальном посещении страны высоким гостем или в случаях, когда обе стороны сочтут по политическим соображениям данный формат визита наиболее целесообразным.
Ранее Трамп и Садик Хан неоднократно обменивались критическими выпадами. Так, президент США раскритиковал мэра Лондона за его действия во время недавних терактов. В свою очередь, Садик Хан обвинял Трампа в популяризации запрещенной в России организации «Исламское государство», участвовал в женском марше против американского президента и критиковал его за меры по ограничению миграции.