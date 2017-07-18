Мир
 

Мэр Лондона призвал понизить статус визита Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Садик Хан
Садик Хан

Мэр Лондона Садик Хан выразил сомнение в том, что Трампу стоит приезжать в Британию с государственным визитом. Об этом сообщает The Independent.

«Государственные визиты отличаются от обычных, — пояснил Хан. — Учитывая, что многие в нашей стране не согласны с политикой президента США, я сомневаюсь, что нашему правительству подобает раскатывать перед ним красную дорожку. Но я готов при необходимости сыграть свою роль. Если кто-либо думает, что невозможно одновременно быть мусульманином и гордым гражданином Западного мира, я с удовольствием его в этом разубежу, будь то репортер CNN или Дональд Трамп».

Приглашение от королевы Елизаветы II посетить Соединенное Королевство с государственным визитом президенту США и его супруге передала Тереза Мэй. Точная дата пока не определена, предположительно он состоится в 2018 году. По сообщениям прессы, Трамп попросил премьера обеспечить ему теплый прием: президент недоволен тоном, в котором пишут о нем британские СМИ.

Государственный визит — высшая категория дипломатических визитов, предусмотренная только для глав иностранных государств. Он осуществляется не более одного раза за все время пребывания главы государства у власти: как правило, при первом официальном посещении страны высоким гостем или в случаях, когда обе стороны сочтут по политическим соображениям данный формат визита наиболее целесообразным.

Ранее Трамп и Садик Хан неоднократно обменивались критическими выпадами. Так, президент США раскритиковал мэра Лондона за его действия во время недавних терактов. В свою очередь, Садик Хан обвинял Трампа в популяризации запрещенной в России организации «Исламское государство», участвовал в женском марше против американского президента и критиковал его за меры по ограничению миграции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sadiq Khan says a Trump state visit to UK may not be 'appropriate' given how much British people disagree with him
Трамп раскритиковал успокоившего горожан мэра Лондона
Мэр Лондона присоединился к женскому маршу против Трампа
Последние новости
В Кремле пообещали осмыслить заявление главы ДНР о создании Малороссии
Шарий потребовал завести дело на «нездорового» Фейгина из-за слов о педофилии
Мошенники украли у актера Александра Семчева почти 40 тысяч рублей  
Найден способ взломать корабли и самолеты
США расширили санкции против Ирана
СМИ сообщили о переходе Неймара в ПСЖ за 222 миллиона евро
Представлено второе поколение Google Glass
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Бой за печень исламиста

Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
18:01Сегодня

США расширили санкции против Ирана

16:58Сегодня

Гюлен посоветовал Турции принять новую конституцию из-за Эрдогана

17:20Сегодня

Москва сочла оскорбительным польский закон о сносе советских памятников

Мир14:0817 июля

Верховный арбитр

Первое лицо Ирана: его роль и проблема преемственности
15:46Сегодня

Христианина в Израиле обвинили в убийстве дочери за связь с мусульманином

16:47Сегодня

Полковник польской армии задержан по подозрению в педофилии

16:41Сегодня

Главный киллер Эскобара Попай призвал Терезу Мэй легализовать кокаин

Мир00:0213 июля

Страстный имам и его детка

В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
13:48Сегодня

Ущерб от погромов во время саммита G20 в Гамбурге составил 12 миллионов евро

15:23Сегодня

В горах Швейцарии обнаружили мумии пропавших 75 лет назад супругов

15:15Сегодня

Мусульманин обезвредил напавшего на него бандита и накормил его яичницей

Россия
Затяжной прыжок в могилу
Как приживалась в России готическая субкультура и почему не прижилась
Петр Порошенко«У Порошенко другая часть тела уже поджаривается»
Чем обернется создание Малороссии и что с этим делать Москве
«Попробуйте отвар ольховых шишек»
Какими врачами пополнятся наши поликлиники этой осенью
Названа причина пожара в здании-книжке на Новом Арбате
В Подмосковье заменят около 1,5 тысячи лифтов
Медведев посчитал Никитина готовым стать губернатором Новгородской области
Два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой на Кубани
Все материалы
Мир
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Федор Лукьянов: Больше не холодная война
Почему отношения с США будут очень плохими, но совсем другими
Верховный арбитр
Первое лицо Ирана: его роль и проблема преемственности
США расширили санкции против Ирана
Мэр Лондона призвал понизить статус визита Трампа
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЗахарченкоОт Новороссии до Малороссии
Почему в Донецке объявили о создании нового государства
Власти Эстонии отказались обосновать изъятие ребенка из семьи россиян
В Донецке объявили новым языком государства малороссийский
Турчинов нарек Малороссию Дебилороссией
Захарченко связал идею Малороссии с нежеланием отдавать землю «каким-то бандерам»
Глава парламента ДНР оценил идею создания Малороссии как неоднозначную
В ЛНР назвали создание Малороссии несвоевременным
Все материалы
Финансы
Гарегин Тосунян и Эльвира НабиуллинаЗа бортом минус восемь
Как нападки на Набиуллину привели к расколу в банковской среде
Юдаева предупредила о бесконечно долгом периоде низких нефтяных цен
В Общественной палате предложили взять у богатых 500 миллиардов рублей
Добыча сланцевой нефти в США вырастет восьмой месяц подряд
Кудрин заявил о необходимости смены руководства АРБ
В ЦБ заявили о недопустимости информационных атак на «Югру»
ЦБ поднял официальный евро выше 68 рублей
Все материалы
Бизнес
Разгромный учет
Получится ли у правительства навести порядок с оборотом спирта на рынке лекарств
Город молодых профессионалов
В Анапе в детском центре «Смена» готовится сборная WorldSkills Russia
«Для профессионала нет разницы, где строить бизнес»
Французский инвестор Александр Гарез — о лихих 1990-х и работе в России
Путин пообещал авиастроителям 60 миллиардов рублей
Apple Pay стал доступен держателям банковских карт «МегаФона»
Адвокат назвал абсурдными действия «Системы» в суде с «Роснефтью»
Правительство в приоритетном порядке поддержит экспорт туризма и образования
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Чемезов прокомментировал возможность локализации производства С-400 в Турции
Авиасалон МАКС-2019 с большой вероятностью пройдет в парке «Патриот»
Военные рассказали о выпуске новой версии бомбардировщика Ту-160
Минобороны раскрыло планы закупки нового вертолета Ми-38
Все материалы
Наука и техника
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
Простой рецепт
Как спровоцировать революцию с кровавыми жертвами и беспощадными погромами
Представлено второе поколение Google Glass
Китаянка попыталась провезти под одеждой сотню iPhone
Американский робот-полицейский «покончил с собой»
Названа самая эффективная для здоровья головного мозга диета
Все материалы
Спорт
Евгения МедведеваЯпона мать
Как российская фигуристка Медведева свела с ума Японию
В Москве стартовала самая протяженная велогонка в мире
На Ставрополье построили соломенную «Зенит-Арену» за 41 тысячу рублей
Роналду рассказал о беременности своей девушки
Сестра певицы Нюши стала семикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию
Бразильский полузащитник «Ювентуса» сделал татуировку на русском языке
Кержакову предложили возобновить карьеру в болотном футболе
Все материалы
Культура
Нет смерти для меня
В новостях все врут: Джордж А. Ромеро не умрет никогда
Живой и мертвые
Какими фильмами войдет в историю отец зомби-хоррора Джордж А. Ромеро
Амос Оз«Всемирная любовь кажется мне очень опасной»
Амос Оз о Христе, Иуде, национальном государстве и чужих ботинках
Арест бывшего директора «Гоголь-центра» продлен на три месяца
Представитель Баскова подтвердила сообщения о свадьбе с «Мисс Россией» в Грозном
Обнажившего зад на «Евровидении» пранкера оштрафовали на 327 долларов
Сыгравший в «Игре престолов» певец снова удалил Twitter после критики
Все материалы
Интернет и СМИ
Обмайниться можно
Кто прячется в горах ради миллионов долларов в биткоинах
Ученые рассказали о неспособности людей отличать фейковые фото
Одинокая корова мечтает познакомиться
Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
В стене дома в Австралии нашли свиток с пророчествами местного Нострадамуса
В сети огорчились неожиданной концовкой смешной рекламы об интернет-зависимости
Мужчина принес ведро капусты на свидание с девушкой-веганом
Все материалы
Ценности
Соблазнительные формы
Эксперименты дизайнеров над отечественными спортсменами
По залету
Заполнится ли небо крылатыми автомобилями
Casio уменьшил часы G-Steel
Голландцы спустили на воду люксовое судно поддержки
Российский бренд выпустил носки в честь полотен из Третьяковской галереи
Bottega Veneta отправила супермоделей в заснеженный дом в Нью-Канаане
Audi изучит поведение миллениалов в автомобиле без водителя
Все материалы
Путешествия
Agios Spyridon Bay, with a sandy beach, Paleokastrista, island Corfu, Ionian Islands, Greece, Europe Photographer: © Norbert Probst«Визовый вопрос перестал быть препятствием для россиян»
Министр туризма Греции об all inclusive и предпочтениях российских туристов
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Названы главные страхи россиян в первый день отпуска
Туристам предложили бесплатно переночевать рядом с футбольным полем в Германии
«Победа» в октябре откроет рейс между Москвой и Петербургом
Инвалидов и пенсионеров отправят путешествовать по России
Турбизнес отреагировал на сообщения о подготовке Украиной блокады Крыма
Все материалы
Из жизни
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Жительница Саудовской Аравии в мини-юбке заинтересовала религиозную полицию
На Таити определили чемпиона мира по лазанью на кокосовые пальмы
Американскую туристку разбудил схвативший за ногу медведь
На Тайване жена ушла от мужа из-за оставшихся без ответа сообщений в мессенджере
Все материалы
На чем ездят в Индии
Необычные и шокирующие автомобили из Индии
Самый доступный полный привод
Автомобили с полным приводом, за которые в России не просят целое состояние
Тест: угадай «Тойоту»
Бесчеловечный квиз для любителей (и ненавистников) японской марки
Новый «Аккорд»
5 фактов, которые вы должны знать о новом Honda Accord
Заезд 850-сильного «Демона» на четверть мили сняли от первого лица
Lotus сделает спорткар со сквозным отверстием в бампере
Электрокарами Faraday Future займется экс-глава BMW i
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы