Бизнес
 

Apple Pay стал доступен держателям банковских карт «МегаФона»

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Держатели банковских карт «МегаФона» с 18 июля могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay. Об этом говорится в сообщении, поступившем во вторник, в редакцию «Ленты.ру»

Отмечается, что карту не обязательно носить с собой, достаточно добавить ее к Apple Pay и расплачиваться с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Счет мобильного телефона и банковской карты единый, так что что при оплате Apple Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона.

«Благодаря возможностям Apple Pay мы делаем банковскую карту «МегаФона», а вместе с ней и счет телефона, удобным и безопасным средством оплаты товаров и услуг», — заявил директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский. Он отметил, что компания намерена активно развивать продукт.

При добавлении банковской карты Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием к Touch ID, отпадает необходимость вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета.

Сообщается, что партнером «МегаФона» в этом проекте и эмитентом банковских карт «МегаФона» является «банк Раунд».

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