Опубликовано видео ДТП с тремя погибшими в Ставропольском крае

В районе станицы Константиновской Ставропольского края на трассе «Кавказ» грузовик-мусоровоз КамАЗ столкнулся с пассажирской ГАЗелью, передает Пятый канал со ссылкой на сообщение регионального УГИБДД. От полученных травм на месте скончались три пассажира маршрутки. Еще трое госпитализированы. Телеканал опубликовал запись ДТП с уличной камеры видеонаблюдения.

Столкновение произошло в 8:20 мск в среду, 19 июля. Предполагаемый виновник аварии — водитель грузовика. На перекрестке он не уступил дорогу ГАЗели, двигавшейся на большой скорости по главной дороге.