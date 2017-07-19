Ткачеву для низких цен понадобилось больше овощехранилищ

Для сглаживания сезонных всплесков цен в будущем в России нужно строить больше овощехранилищ. Об этом в среду, 19 июля, на совещании у президента Владимира Путина заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, передает РИА Новости.

«Чтобы в последующие годы минимизировать сезонные всплески цен, необходимо строить больше овощехранилищ, которые бы позволяли до собственного летнего урожая потреблять отечественную продукцию», — сказал чиновник.

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При этом он отметил, что цены на овощи к концу лета должны существенно снизиться. «В текущем году цены стабилизировались только в конце июня, а по состоянию на 17 июля 2017 года, когда на прилавках появился первый урожай с юга страны, снижение цен составило семь процентов, к августу-сентябрю цены на овощи будут существенно ниже», — прогнозирует министр.

18 июля аналитики РАНХиГС сообщили, что темпы роста стоимости минимального набора продуктов в России находятся на крайне высоком уровне. В первом полугодии 2017 года он подорожал на 14,7 процента до 4233 рубля. «Рост уровня потребительских цен в основном обусловлен ростом цен на продовольственные товары, в первую очередь на плодоовощную продукцию (8,3 процента)», — пишут эксперты.

Неделей ранее исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что россияне в июне увеличили повседневные расходы до максимального уровня за последние несколько лет из-за холодной погоды.