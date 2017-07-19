Украинских пограничников отправили на учения к границе с Крымом

Украинские пограничники проводят учения в Херсонской области вблизи границы с Крымом. Об этом в среду, 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу республики.

Отмечается, что в маневрах участвует личный состав оперативно-боевой пограничной комендатуры бердянского отряда. «Обучение военнослужащих проводится для повышения своего мастерства, в частности, в выполнении стрельб из различного вида оружия», — пояснили в украинском ведомстве.

Согласно заявлению, пограничники уже отработали закладывание взрывных устройств на маршруте движения колонны. Также служащие попрактиковались в оказании первой помощи и эвакуации раненых.

6 июля во время военных учений в Кривом Роге (Украина) оператор местного телеканала получил огнестрельное ранение в шею. Известно, что ЧП произошло во время съемки постановочного кадра. Журналист Вячеслав Волк играл роль провокатора, и силовики «отрабатывали на нем свои навыки».