«Русские витязи» в будущем начнут выступать и на самолетах Су-35

В перспективе пилотажная группа «Русские витязи» освоит и самолеты Су-35. Об этом, как передает РИА Новости, заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Со временем у нас и на Су-35 группа отработает пилотаж. Сейчас пилоты осваивают эти самолеты, но лишь по программе освоения техники пилотирования. Думаю, что со временем и на этом самолете будут прекрасно летать», — сказал он.

Пока что, отметил главком, в группе идет освоение самолетов Су-30СМ, с 2016 года передаваемый на замену старых самолетов Су-27П и Су-27УБ.

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«Это огромная нагрузка, и, естественно, мы должны быть уверены, что техника нигде и никогда не откажет. Она зарекомендовала себя с прекрасной стороны», — сказал Бондарев.

В марте 2017 года заместитель Бондарева генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что Су-30СМ были выбраны для «Русских витязей» вместо Су-35 из-за удобства пилотирования двухместной машины. «Он более удобен, это больший комфорт для летчиков. Они очень часто летают. Во время таких перелетов один может пилотировать, другой — выполнять роль штурмана», — рассказал он.

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» создана в апреле 1991 года и базируется на аэродроме Кубинка в западной части Московской области.