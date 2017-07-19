Двоих жителей Сахалина уличили в похищении и пытках предполагаемого вора

Двоих жителей Сахалина заподозрили в похищении и пытках мужчины, который, по их предположению, обокрал строящийся дом одного из фигурантов. Об этом в среду, 19 июля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, вечером 30 июня подозреваемые встретили 38-летнего местного жителя и, предположив, что он причастен к совершению кражи пластиковых окон, газового котла, радиаторов и линолеума из строящегося дома одного из подозреваемых, потребовали от мужчины признаться в совершении кражи», — говорится в сообщении.

Когда подозреваемый отказался признать свою вину, подозреваемые, как считают следователи, избили его кулаками по голове, погрузили в багажник машины и отвезли на берег Анивского залива, «где топили его, а затем отвезли на строящийся объект, где насильно удерживали, при этом избивали потерпевшего, подвешивали за шею, руки».

Родственница потерпевшего сообщила о похищении в полицию, после чего стражи порядка освободили мужчину. В отношении 33-летнего и 36-летнего жителей села Воскресенское возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

18 апреля стало известно, что суд выдал санкцию на арест двух тульских оперуполномоченных, пытавших задержанного, чтобы выбить из него признание в краже.