Британец внезапно улетел на Ибицу после посиделок с друзьями в баре

Житель Уэльса Гарет Келли (Gareth Kelly) принял спонтанное решение улететь на испанский остров Ибица после встречи с друзьями в баре. Об этом пишет газета Daily Mail.

Мужчина отправился в паб города Порткол в воскресенье, 16 июля. Спустя несколько часов 30-летний Келли написал в мессенджере своей девушке, 20-летней Ханне Уильямс (Hannah Williams), что летит на Ибицу.

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Британец также известил свое начальство, что не придет на работу, так как отправляется с приятелями в Испанию на пять дней. В воскресенье вечером Келли вернулся домой, упаковал вещи, взял паспорт и поехал в уэльский аэропорт Кардифф.

Однако там выяснилось, что компания британцев опоздала на последний рейс на Ибицу. Тогда они решили доехать на такси до воздушной гавани Бристоля на юго-западе Англии.

В итоге друзья смогли добраться до Испании. На популярном у отдыхающих средиземноморском острове они приземлились утром в понедельник, 17 июля.

В марте 2016 года стало известно, что британец после вечеринки в беспамятстве улетел в Барселону, потратив на путешествие более 1,4 тысячи долларов.