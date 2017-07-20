Школьникам на уроках расскажут о воссоединении Крыма с Россией

Российским школьникам расскажут о воссоединении Крымского полуострова с Россией, последовавших за этим санкциях Запада и ответных мерах Москвы. Об этом сообщает газета «Известия».

Минобрнауки готовит пилотный проект по проведению уроков современной истории России, которые будут посвящены основным направлениям государственной политики за последние три года.

Как пояснили в ведомстве, существующая школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы. Это не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности.

Уроки современной истории России начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах, их перечень уточняется. Цель проекта — донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках.

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. За это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев результаты плебисцита признать отказывается. Москва настаивает, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.