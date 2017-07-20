Один из авторов Конституции умер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 84-м году жизни скончался один из разработчиков Конституции России, ученый-юрист Михаил Кукушкин. Об этом сообщается в четверг, 20 июля, на сайте Уральского юридического университета (УрГЮУ), где профессор преподавал конституционное право. Причины смерти пока не уточняются.

Отмечается, что в 1993 году Кукушкин принимал участие в Конституционном совещании, в деятельности рабочей группы по обработке результатов всенародного обсуждения проекта Конституции, по итогам которой документ вынесли на голосование.

В 1965 году его приняли на работу в Свердловский юридический институт (позже — УрГЮУ). Через четыре года юрист защитил кандидатскую диссертацию, а еще через пять лет — докторскую. В 1986 году Кукушкина назначили ректором учебного заведения, на этой должности он прослужил 15 лет. До 1998 года профессор возглавлял кафедру конституционного права вуза.

За все время профессиональной деятельности он опубликовал больше 130 научных работ, а также принимал участие в разработке Устава Свердловской области и других региональных законов.

Кукушкин обладает званиями «Заслуженный юрист России» и «Почетный работник высшего образования России». Профессор также является кавалером орденов Почета и Дружбы народов.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года и официально вступила в силу 25 декабря. В процессе разработки выделили два проекта документа: один представили участники Конституционной комиссии, другой — участники Конституционного совещания (куда входил Кукушкин). В итоге за основу был принят последний.