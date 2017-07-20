В Таджикистане пожаловались на резкое снижение трудовой миграции

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало снижение потока трудовых мигрантов в Россию. Об этом заявила глава ведомства Сумангул Тагойзода, передает портал «Азия плюс».

По словам чиновницы, в первом полугодии из Таджикистана на работу за рубеж выехали 242,8 тысячи человек, что на 21 процент меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года. 97,6 процента выехавших — 237 тысяч человек — отправились в Россию. При этом вернулись в Таджикистан за первые шесть месяцев года 160 тысяч человек.

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«Для наших граждан в скором времени могут быть открыты рынки труда в Кувейте, Катаре, ОАЭ и Южной Корее. Вопросы находятся на стадии изучения, подготовлены соответствующие двухсторонние соглашения», — добавила Тагойзода. По ее словам, однако, перенаправить миграционные потоки не так просто — в европейских и азиатских странах востребованы высококвалифицированные работники со знанием языка.

19 апреля начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова сказала, что в 2016 году в Российскую Федерацию въехало более 16,4 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. В основном, в качестве цели въезда мигранты указывают частный визит (39,9 процента, большинство из них приехали из Украины, Казахстана и Азербайджана), на втором месте — работа по найму (22,4 процента, здесь лидируют жители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и так же Украины).

По данным экспертов, в России работают около 800 тысяч граждан Таджикистана. Население республики, в 2016 году составило 8,7 миллиона человек.