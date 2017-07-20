Путина поцеловали на Арбате

Президент России Владимир Путин, выйдя из квартиры правозащитницы Людмилы Алексеевой, пообщался с группой туристов на Арбате в Москве. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает телеканал «Звезда».

Прохожие узнали главу государства и приветствовали его аплодисментами. Путин подошел к людям и расспросил их о том, откуда они приехали и нравится ли им в столице России. «Погода сейчас такая хорошая, тепло», — заметил президент. Иностранных туристов он поприветствовал по-английски: «Welcome».

Перед тем как сесть в автомобиль, Путин обнялся с одной из женщин-туристок, которая не упустила случая поцеловать президента в щеку.

Ранее в этот день президент приехал домой к главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой на Арбат, чтобы лично поздравить ее с 90-летием.