Букмекеры оценили шансы звезды соцсетей из «СКА-Хабаровска» забить рабоной

Одна из российских букмекерских контор начала прием ставок на то, что аргентинскому форварду «СКА-Хабаровска» Хуану Лескано в сезоне-2017/18 в матчах премьер-лиги удастся забить хотя бы один мяч рабоной (футболист наносит удар, скрестив ноги одну за другой). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Коэффициент на это событие составляет 25,0.
Пользователи соцсетей обратили внимание на 24-летнего аргентинца после того, как тот 16 июля во встрече первого тура чемпионата России против «Зенита» из пределов штрафной пробил по воротам соперника. Мяч угодил в перекладину, а встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.
До перехода в «СКА-Хабаровск» летом прошлого года Лескано на протяжении трех сезонов защищал цвета красноярского «Енисея».