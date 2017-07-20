Букмекеры оценили шансы звезды соцсетей из «СКА-Хабаровска» забить рабоной

Одна из российских букмекерских контор начала прием ставок на то, что аргентинскому форварду «СКА-Хабаровска» Хуану Лескано в сезоне-2017/18 в матчах премьер-лиги удастся забить хотя бы один мяч рабоной (футболист наносит удар, скрестив ноги одну за другой). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

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Коэффициент на это событие составляет 25,0.

Пользователи соцсетей обратили внимание на 24-летнего аргентинца после того, как тот 16 июля во встрече первого тура чемпионата России против «Зенита» из пределов штрафной пробил по воротам соперника. Мяч угодил в перекладину, а встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.

До перехода в «СКА-Хабаровск» летом прошлого года Лескано на протяжении трех сезонов защищал цвета красноярского «Енисея».