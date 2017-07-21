Президент рассказал о просьбах изменить Конституцию России ради выборов

Президент России Владимир Путин не намерен менять конституцию страны из-за выборов главы государства. Об этом он рассказал в разговоре с воспитанниками образовательного центра «Сириус». Трансляцию «Недетского разговора» ведет телеканал НТВ в пятницу, 21 июля.

«У меня была возможность, меня даже упрашивали в свое время конституцию поменять. Я не стал этого делать», — заявил Путин. При этом он подчеркнул, что «не намерен делать это в будущем».

Глава государства также напомнил, что основной закон устанавливает сроки нахождения на высшем посту. Согласно статье 81 Конституции России, президент страны избирается гражданами на шесть лет, при этом один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

До этого Путин признался, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».