Крым
 

Глава Приднестровья порассуждал о принадлежности Крыма

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Вадим Красносельский
Вадим Красносельский

Глава Приднестровья Вадим Красносельский в ходе общения с местными и украинскими журналистами порассуждал о принадлежности Крыма. Выдержки из беседы опубликованы 21 июля на сайте президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Политик отметил, что ситуация с Крымом сложилась в результате «геополитической катастрофы, которая произошла вследствие столкновения интересов двух держав». «По Конституции Украины, эта территория, бесспорно, украинская. А согласно Конституции Российской Федерации, Крым — это территория Российской Федерации. Ну что тут поделать?» — резюмировал он.

Красносельский также объяснил работникам СМИ отличия между ситуацией с Приднестровьем, событиями вокруг полуострова и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В числе различий — основа возникновения и законодательный статус.

«Приднестровская Молдавская Республика появилась на этапе геополитической катастрофы под названием "распад Советского Союза". Но эта самая геополитическая катастрофа произошла с согласия всех геополитических игроков. (...) То есть конфликта не было. (...) Второе и, наверное, самое важное: по законодательству Украины эти территории [в Донбассе] — украинские. Украинские власти от них не отказывались. А вот, с точки зрения молдавского законодательства, Молдова от нас юридически отказалась», — заявил глава Преднестровья.

Он пояснил, что под отказом имеет в виду декларации, принятые в июне 1990 года, согласно которым молдавский парламент признал «ничтожным пакт Молотова — Риббентропа и (...) создание МССР». «Парламент Молдовы за полтора года до распада Союза своим решением разделил Молдавскую ССР на два субъекта — Бессарабию (современную Молдову) и Приднестровье. Мы видим юридический отказ от территории», — добавил Красносельский.

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. Киев результаты плебисцита признать отказывается, а Москва настаивает, что голосование проводилось в соответствии со всеми нормами международного права. В это же время на юго-востоке Украины в результате вооруженного конфликта были образованы самопровозглашенные республики Донбасса.

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