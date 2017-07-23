Ушедшая с награждения из-за ошибки с гимном белоруска объяснила свой поступок

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова объяснила, почему ушла с церемонии награждения юношеского чемпионата Европы по легкой атлетике. Ее слова приводит сайт Белорусской федерации легкой атлетики.

«Стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов — это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, а после сошла с пьедестала, там и стояла до конца гимна какой-то страны. Мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю», — заявила Скворцова.

22 июля 19-летняя белоруска одержала победу в тройном прыжке. На церемонии награждения организаторы перепутали гимн Белоруссии, спустя какое-то время спортсменка покинула пьедестал. Несмотря на уговоры официальных лиц, она отказалась возвращаться. Позднее ей принесли извинения и провели повторную церемонию, во время которой включили уже правильный гимн.

Чемпионат Европы по легкой атлетике U-20 проходит в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.