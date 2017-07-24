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Поджегшему себя «ради хайпа» белорусу посоветовали продолжать творить

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Белорусский блогер, устроивший самоподжог у фонтана, оштрафован за мелкое хулиганство. При этом во время заседания комиссии по делам несовершеннолетних ему посоветовали не бросать творчество. Об этом сообщает портал Onliner.by.

17-летний Игорь KIRZH объяснил, что поджег себя «ради хайпа», после чего удалил все видео со своего канала.

Житель Гомеля организовал перформанс под памятником первому гомельчанину и пригласил своего друга в качестве ассистента. Роликом на YouTube заинтересовались в РОВД, по результатам проверки назначен штраф.

«Парню предложили направить энергию в конструктивное русло, к примеру записаться в творческие кружки, поучаствовать в городских мероприятиях, включиться в волонтерское движение», — прокомментировал ситуацию официальный представитель УВД Виталий Пристромов изданию БелТА.

Поскольку блогер пока является несовершеннолетним, обязанности по выплате штрафа передали его родителям. Также к ответственности привлечен его ассистент, который участвовал в съемке видео.

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