Заключенный-мусульманин в Нижнем Тагиле потребовал по очереди пускать к нему жен

Заключенные колонии номер 5 в Нижнем Тагиле устроили голодовку и потребовали смягчения режима, послаблений и льгот. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. По его словам, один из осужденных добивается разрешения видеть нескольких своих супруг.

«Есть экзотические требования. Допустим, среди них есть несколько граждан, которые исповедуют ислам, и их родственники живут в среднеазиатских государствах. Вот из них один человек, у которого несколько жен, и он хочет, чтобы они приезжали на свидания по очереди. У нас нет такого в законодательстве, не предусмотрено», — сказал он.

Левченко добавил, что от приема пищи отказались 15 человек. С 19 июля они не выходят на завтрак, обед и ужин, но питаются продуктами из передач. Трое демонстративно себя порезали. За состоянием осужденных наблюдают врачи, с ними работают психологи.

Материалы по теме Бунт во славу пророка Кто стоит за тюремными беспорядками с исламистским подтекстом

В качестве примера представитель ФСИН также привел заключенного, который потребовал разрешить ему беседовать по телефону на английском. Левченко пояснил, что разговоры осужденных контролируются, поэтому общаться на иностранных языках нельзя.

Он подчеркнул, что это колония строгого режима, в которой содержатся «расчленители, убийцы, педофилы», поэтому никаких послаблений быть не может.

В октябре 2016 года сообщалось, что несколько десятков заключенных колонии Рыбинска объявили голодовку. Причиной акции протеста стало недовольство условиями содержания. За год до этого на то же пошли осужденные в пермском городе Ныроб из-за обысков, проводимых ФСИН.