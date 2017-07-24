Романцев назвал причину неудачного старта «Спартака» в чемпионате России

Самый титулованный тренер в истории московского «Спартака» Олег Романцев в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» объяснил отсутствие побед красно-белых в двух стартовых турах чемпионата России сезона-2016/17.

«Сейчас фортуна отвернулась от "Спартака". Плюс ко всему против чемпионов страны все играют с двойной энергией, я с этим знаком. Спартаковцы должны быть готовы, что в этом сезоне каждая команда на матч против них будет собираться как на главный», — рассказал Романцев.

По мнению специалиста, ничего страшного для красно-белых пока не произошло.

«Конечно, немного тревожно. Но в наше время две игры вничью на выезде считались неплохим результатом, это сейчас одно очко — чуть ли не поражение. Пока рано делать выводы. Теперь нужно смотреть, как "Спартак" сыграет с лидерами», — добавил тренер.

После второго тура действующий чемпион России «Спартак» с двумя очками занимает девятую строчку в турнирной таблице. Команда Массимо Карреры в гостевых встречах не смогла обыграть московское «Динамо» (2:2) и уфимскую «Уфу» (0:0).