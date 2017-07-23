«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в РФПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась в воскресенье, 23 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счетом 0:0. Спартаковцы владели преимуществом на протяжении большей части матча, но забить уфимцам не сумели.

«Спартак» набрал 2 очка и занял восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. В первом туре красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (2:2). «Уфа» с 4 очками располагается на четвертой строчке. В стартовом туре команда Сергея Семака обыграла дебютанта РФПЛ «Тосно» (1:0).

22 июля в рамках второго тура санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл казанский Рубин (2:1), «Тосно» в гостях уступил «Краснодару» (0:2).