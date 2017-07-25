Некоторых сирот из бойцовского клуба в Китае вернут за парты

Власти Китая решили отправить в учебные заведения как минимум двух сирот из бойцовского клуба Enbo MMA Club. Об этом сообщает The South China Morning Post.

«Несовершеннолетних отправят в Ляншань, потом мы устроим их в школу», —приводит издание слова одного из чиновников, занимающегося вопросами образования.

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Скандал разгорелся после того, как в сеть попало видео с тренировками и боями подростков в городе Ченду (провинция Сычуань). В частности, на одном из роликов мальчики в возрасте 14 лет с окровавленными лицами избивали друг друга в клетке, словно это коммерческий бой без правил.

Полиция занялась расследованием деятельности бойцовского клуба. По данным издания, большинство сирот и детей из бедных семей не просто ходят на тренировки, а живут в помещениях Enbo MMA Club круглый год. Всего в клубе около 400 детей.

По словам руководителя организации, местные власти знали о заведении и не препятствовали его деятельности. Основатель Enbo MMA Club Энбо из Тибета — бывший офицер полиции. Он организовал команду по смешанным боевым искусствам в 2001 году и начал зазывать в нее детей, чтобы предотвратить таким образом детскую преступность.