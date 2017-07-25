«Челси» выгнал со сборов оскорбившего Китай футболиста

Английский футбольный клуб «Челси», находящийся в предсезонном турне по Китаю, отчислил из состава команды бразильского полузащитника Роберта Кенеди. Об этом сообщает Daily Mirror.

По решению руководства к игроку были применены дисциплинарные меры после того, как 22 июля хавбек в соцсетях оскорбительно высказался в отношении Китая. Кроме того, бразилец, приложив фото, высмеял сотрудника службы безопасности, уснувшего на рабочем месте.

Позднее 21-летний Кенеди принес извинения, которые были опубликованы на официальном сайте лондонского клуба.

«Челси» приобрел Кенеди в июне 2015 года у бразильского «Флуминенсе». С того момента футболист провел в составе лондонской команды 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.