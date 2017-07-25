В «Вертолетах России» усомнились в зарубежном рейтинге оборонных предприятий

«Вертолеты России» усомнились в объективности американского рейтинга 100 ведущих мировых производителей оружия и продукции военного назначения, составленного еженедельником Defense News. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе холдинга, выручка компании в 2016 году составила почти 3 миллиарда долларов.

Согласно финансовой отчетности по стандартам МСФО, выручка «Вертолетов России» от реализации продукции военного назначения (ПВН) в 2016 году составила 176,742 миллиарда рублей (2,995 миллиарда долларов), общая выручка — 214,36 миллиарда рублей (3,633 миллиарда долларов), а доля ПВН в структуре общей выручки — 82 процента. Этот показатель позволил бы холдингу занять 29-ю строчку рейтинга производителей оборонной продукции, между американской инженерно-строительной корпорацией Bechtel и международной машиностроительной компанией британского происхождения Babсock International.

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Как сообщалось ранее, в рейтинг 100 ведущих мировых производителей оружия и продукции военного назначения вошли шесть российских компаний. 11-ю строчку занял концерн «Алмаз-Антей», объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие средства ПВО и ПРО. По итогам 2016 года выручка «Алмаз-Антея» увеличилась на 6 процентов, до 7,412 миллиарда долларов.

На 14-м месте Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с выручкой 5,636 миллиарда долларов. На 32-й позиции корпорация «Тактическое ракетное вооружение» с доходом в 2,866 миллиарда долларов. «Уралвагонзавод» (производит бронетехнику, дорожно-строительные машины, железнодорожные вагоны) занял 45-е место, его выручка — 1,584 миллиарда. Концерн «Радиоэлектронные технологии», объединяющий предприятия, выпускающие средства радиоэлектронной борьбы, — на 50-м месте с суммой в 1,365 миллиарда.

На 86-м месте рейтинга Defense News — российская компания РТИ (концерн «Радиотехнические и информационные системы»), занимается радиостроением, ракетной техникой, системами связи и безопасности. Ее доход в 2016 году составил 565,9 миллиона долларов.

Тройку лидеров в списке Defense News формируют американские аэрокосмические компании Lockheed Martin (выручка в 2016 году — 43,468 миллиарда долларов) и Boeing (29,5 миллиарда), и также британская оборонная корпорация BAE Systems (23,621 миллиарда).