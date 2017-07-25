Авиапассажиры заявили о готовности отказаться от багажа в обмен на скидки

Российские путешественники в ходе опроса заявили, что готовы отказаться от багажа при перелетах в обмен на скидки на авиабилеты. Об этом во вторник, 25 июля, сообщается на сайте туристического сервиса Aviasales.

Эксперты компании выяснили мнение десяти тысяч граждан по данному вопросу. Оказалось, что 21 процент опрошенных не будет брать багаж в самолет, если им пообещают скидку на перелет в тысячу рублей.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

Четверть респондентов согласны на сумму в две тысячи рублей. Более половины туристов не против путешествовать налегке, если билет удешевят более чем на две тысячи рублей.

В Aviasales провели такой опрос в связи с законом об отмене бесплатного провоза багажа. Подобные изменения хотят внедрить для владельцев невозвратных авиабилетов. Для всех других авиапассажиров перевозчики обязаны предоставлять право бесплатно транспортировать минимум 10 килограммов багажа.

Ранее во вторник этот закон был одобрен Советом Федерации, на прошлой неделе его приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. Документ также должен подписать российский президент Владимир Путин.

