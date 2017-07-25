Стрелявшего из окна многоэтажки по прохожим мужчину задержали в Москве

На улице Маршала Бирюзова в Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна многоэтажки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии во вторник, 25 июля.

Сотрудники ведомства определили квартиру, в которой он находился, после того, как к ним за помощью обратился местный житель. Спасатели вскрыли входную дверь.

У стрелка изъяли пневматическое ружье, патроны к нему и предмет, похожий на гранату. Мужчину доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Информации о пострадавших нет.

10 июля сообщалось о жителе села в Башкирии, ранившем из пневматического ружья троих девочек. Одна из них получила проникающее ранение руки, у других — ушибы мышечных тканей. По факту произошедшего назначили доследственную проверку.