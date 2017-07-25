В ФРГ выдали ордер на арест предполагаемого виновника смертельного ДТП в Москве

Суд в Мюнхене выдал ордер на арест россиянина Алексея Ломова, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом во вторник, 25 июля, РИА Новости сообщил представитель генеральной прокуратуры города.

Он уточнил, что документ подготовили еще 20 июля и направили в федеральное ведомство юстиции для принятия решения. Отмечается, что вслед за выдачей ордера должна последовать экстрадиция Ломова.

17 июля сообщалось о задержании мужчины немецкой полицией.

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13 декабря 2016 года Ломов, по версии следствия, находился за рулем автомобиля Mercedes, который принадлежал уроженцу Грузии Карену Губасаряну. На Бауманской улице в столице машину на большой скорости занесло на тротуар, где в этот момент стоял 27-летний Юрий Карпов. От удара молодой человек скончался на месте, а водитель бросил машину, предварительно стерев в салоне свои отпечатки пальцев. Через неделю его личность удалось установить, после чего виновника объявили в розыск.

Отец Ломова заявил следователям, что его сын ни в каком ДТП не участвовал и уже месяц находится за границей.

Как отмечалось в репортаже «Ленты.ру», СМИ усмотрели в инциденте признаки того, что кто-то пытается замести следы преступления. В распоряжении журналистов оказался документ МВД, в котором не обозначены ни подозреваемый, ни просмотренные видеокамеры, ни назначенные экспертизы, ни объяснения, ни рапорты.