Раскрыта дата презентации флагмана Nokia

Компания HMD Global начала рассылать приглашения на презентацию нового смартфона Nokia 8. Она состоится 16 августа в Лондоне, пишет The Verge.

Смартфон получит 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 2560 на 1440 точек. Также устройство оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 835 и 4 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, Nokia 8 получит 13-мегапиксельную камеру с оптикой от Carl Zeiss.

Также в сети появились новые изображения смартфона в корпусе медного цвета.

В середине мая компания HMD Global официально представила в России новые телефоны Nokia, среди которых переиздание культовой модели 3310. Старт ее продаж начался сразу после презентации 16 мая по цене в четыре тысячи рублей. Цена на смартфоны Nokia 3, 5 и 6 составит 10, 13 и 15 тысяч рублей соответственно. Старт продаж Nokia 3 и 5 начался 15 июня, а Nokia 6 — 30 июня.