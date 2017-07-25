«РусГидро» назвала недопустимыми заявления руководства Киргизии в адрес компании

В «РусГидро» назвали недопустимыми информационные спекуляции и обвинения со стороны руководства Кыргызской Республики, касающиеся прекращения строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом говорится в заявлении компании.

«Компания считает недопустимыми систематические информационные спекуляции и заявления со стороны киргизских партнеров, в частности президента Кыргызской Республики А.Атамбаева, председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Д.Зилалиева и иных должностных лиц в отношении компании, исполнения ею своих обязательств по реализации проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС в рамках заключенного межправительственного соглашения, поведения компании в публичном информационном пространстве и ее законных прав в связи с денонсацией соглашения», — отмечается в заявлении «РусГидро».

В компании подчеркнули, что никогда не выступали с заявлениями о намерении прекратить строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. В связи с этим «обвинения киргизских партнеров о ненадлежащем исполнении "РусГидро" обязательств абсолютно беспочвенны», — отметили в компании.

Там также напомнили, что межправительственное соглашение по строительству и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций было в одностороннем порядке разорвано Киргизской стороной. «Вложенные компанией в реализацию проекта денежные средства должны быть возвращены ей в полном объеме в соответствии с условиями указанного соглашения», — подчеркнули в «РусГидро». Однако, отметили в компании, все попытки переговоров до настоящего времени не привели к приемлемому для компании результату. В «РусГидро» напомнили, что, как и прежде, готовы к конструктивному диалогу и обсуждению вариантов погашения долга киргизской стороной.

При этом в «РусГидро» подчеркнули, что компания действует строго в рамках правового поля и если соглашение достигнуто не будет, оставляет за собой право обратиться в арбитражный суд с требованием возместить затраты.

Днем ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с представителями СМИ заявил, что после разрыва договора с «РусГидро» по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС было заключено соглашение с чешской компанией Liglass Tradin. По его словам, чешская компания должна погасить долг Кыргызстана перед «РусГидро» в 37 миллионов долларов. «Нужно отдать эти 37 миллионов долларов, чтобы заткнуть гавканье "РусГидро"!», — заявил Атамбаев.

Соглашение о строительстве ГЭС Россия и Киргизия подписали в сентябре 2012 года. «РусГидро» владело 50-процентной долей в проекте. Российская компания выделила 1 млрд руб. для финансирования подготовительных работ.

22 января 2015 года президент Киргизии подписал закон о денонсации соглашения с Россией о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС.