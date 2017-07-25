Бизнес
 

«РусГидро» назвала недопустимыми заявления руководства Киргизии в адрес компании

Перейти в «Мою Ленту»

В «РусГидро» назвали недопустимыми информационные спекуляции и обвинения со стороны руководства Кыргызской Республики, касающиеся прекращения строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом говорится в заявлении компании.

«Компания считает недопустимыми систематические информационные спекуляции и заявления со стороны киргизских партнеров, в частности президента Кыргызской Республики А.Атамбаева, председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Д.Зилалиева и иных должностных лиц в отношении компании, исполнения ею своих обязательств по реализации проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС в рамках заключенного межправительственного соглашения, поведения компании в публичном информационном пространстве и ее законных прав в связи с денонсацией соглашения», — отмечается в заявлении «РусГидро».

В компании подчеркнули, что никогда не выступали с заявлениями о намерении прекратить строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. В связи с этим «обвинения киргизских партнеров о ненадлежащем исполнении "РусГидро" обязательств абсолютно беспочвенны», — отметили в компании.

Там также напомнили, что межправительственное соглашение по строительству и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций было в одностороннем порядке разорвано Киргизской стороной. «Вложенные компанией в реализацию проекта денежные средства должны быть возвращены ей в полном объеме в соответствии с условиями указанного соглашения», — подчеркнули в «РусГидро». Однако, отметили в компании, все попытки переговоров до настоящего времени не привели к приемлемому для компании результату. В «РусГидро» напомнили, что, как и прежде, готовы к конструктивному диалогу и обсуждению вариантов погашения долга киргизской стороной.

При этом в «РусГидро» подчеркнули, что компания действует строго в рамках правового поля и если соглашение достигнуто не будет, оставляет за собой право обратиться в арбитражный суд с требованием возместить затраты.

Днем ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с представителями СМИ заявил, что после разрыва договора с «РусГидро» по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС было заключено соглашение с чешской компанией Liglass Tradin. По его словам, чешская компания должна погасить долг Кыргызстана перед «РусГидро» в 37 миллионов долларов. «Нужно отдать эти 37 миллионов долларов, чтобы заткнуть гавканье "РусГидро"!», — заявил Атамбаев.

Соглашение о строительстве ГЭС Россия и Киргизия подписали в сентябре 2012 года. «РусГидро» владело 50-процентной долей в проекте. Российская компания выделила 1 млрд руб. для финансирования подготовительных работ.

22 января 2015 года президент Киргизии подписал закон о денонсации соглашения с Россией о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Атамбаев оставляет киргизам тяжелое наследство
«РусГидро» успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии БО-П05
«Росатом» и «РусГидро» решили заняться возобновляемой энергетикой
Последние новости
Порошенко проверят на госизмену
Участника первомайской демонстрации с плакатом за веганство оштрафовали
ЕС изменил формулировки в обосновании санкций против Ротенберга
Украина выдворила российскую журналистку
Пенсионерку из Челябинска три года назад «заживо похоронили» в ЗАГСе
Великобритания с 2040 года запретит продажу бензиновых и дизельных автомобилей
Трамп умолк после появления флага Советского Союза
Другие материалы рубрики
Бизнес07:03Сегодня
Автобус TEB

Наживка для инвестора

Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
11:06Сегодня

Украина окончательно ликвидирует концерн «Антонов» за два месяца

12:3019 июля

Компания-владелец «Билайна» запустила мессенджер Veon

12:48Сегодня

ЕС изменил формулировки в обосновании санкций против Ротенберга

Бизнес09:00Сегодня

Человек есть то, что он ест

Рассказ о том, как сделать честный бизнес доходным
10:01Сегодня

Производитель SSJ-100 отказался подтвердить информацию о контракте с Ираном

11:0419 июля

Microsoft устранила обнаруженные ФАС нарушения в работе с антивирусным ПО

12:25Сегодня

Великобритания с 2040 года запретит продажу бензиновых и дизельных автомобилей

Бизнес07:0225 июля

Не фондом единым

Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
19:1525 июля

«Аэрофлот» опроверг обвинения в отказе повышать зарплаты сотрудникам

04:0119 июля

Газета узнала о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»

20:2125 июля

Apple запустит в России программу обмена старых iPhone на новые

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
«Кто нибудь раньше уже катался на самокате?» — «Это секретная информация»Дети дождя
Репортаж из летнего лагеря для подростков с аутизмом Центра «Антон тут рядом»
Фото: пресс-служба ресторана «Экспедиция»Фестиваль органов
Где в Москве вкусно готовят рожки да ножки
Косачев призвал дать Вашингтону болезненный ответ на новые санкции
Около 60 человек отравились макаронами в Новой Москве
Гаишнику в Татарстане пришлось отстреливаться от пьяных сельчан
Забытую капсулу с посланием потомкам нашли в новосибирской школе
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Правозащитники обвинили французскую полицию в атаках на детей мигрантов в Кале
Москва назвала Вашингтон источником опасности
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Расстрелявшим ветеранов АТО в Днепропетровске оказался раввин-кредитор
Украинский телеведущий назвал русскоязычных граждан «залогом войны»
Киев ответил на обвинения Трампа во вмешательстве Украины в выборы
Депутат Рады назвал условие установления на Украине военной диктатуры
Украинский военнослужащий приковал себя цепью к столбу у здания Минобороны
Упавший в обморок на встрече с Лукашенко украинский чиновник подал в отставку
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
Количество плохих долгов в России подскочило на 13 процентов за полгода
Бывший глава «Югры» опроверг слова зампреда ЦБ о манипуляциях с вкладами
ЦБ не обращался в МВД по факту возможного вывода активов из «Югры»
Греция вернулась на долговой рынок
Вкладчики «Югры» получили компенсации на 79 миллиардов рублей
РФПИ докапитализируют с помощью средств ФНБ
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
«РусГидро» назвала недопустимыми заявления руководства Киргизии в адрес компании
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Украина окончательно ликвидирует концерн «Антонов» за два месяца
ЕС изменил формулировки в обосновании санкций против Ротенберга
Производитель SSJ-100 отказался подтвердить информацию о контракте с Ираном
Великобритания с 2040 года запретит продажу бензиновых и дизельных автомобилей
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Похищение в особо крупном размере
Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана
В Казани военным досрочно передали шесть вертолетов Ми-8
СМИ сообщили о задержании вице-губернатора Приморья Вишнякова
Полиция установила личность сбежавшего после ДТП водителя сгоревшего Mercedes
За второй квартал 2017 года промышленность сдала военным 60 «Калибров»
Все материалы
Наука и техника
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
Красная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле
Найдены новые гигантские кометы
Внедряемого в тело человека робота показали на видео
Коррозия в 2014 году отняла у Китая более 300 миллиардов долларов
Все материалы
Спорт
«Я хочу быть как Конор Макгрегор»
Что заставляет китайских детей уходить в подпольные бойцовские клубы
Ари«Почувствовал жуткую боль и начал кричать»
«Спартак» буксует, Ари плачет, Миллер танцует — итоги тура РФПЛ
Адвокат Учителя назвал заказом со стороны баннер фанатов против «Матильды»
Возмущенный стоимостью игроков Гвардиола потратил миллиард евро на трансферы
Американский гонщик представил шлем с автоматической подачей конфет
Тренер Гвардиола посчитал безумными цены на футболистов
Женская сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы
Все материалы
Культура
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
Он живой и щерится
«Древние чудовища России» и еще 9 книг о животных для детей от 0 до 18 лет
Рогозин сочинил любовную песню про Ленку — голую коленку
В совете при Минкульте попросили вырезать голую грудь из «Матильды»
Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне
Создатель «Симпсонов» снимет мультфильм для взрослых о принцессе-алкоголичке
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
Мемы понаехали
В кого превратились Кейдж и Сигал после белорусского и казахского гостеприимства
Сергея Дружко признали врагом Украины
«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус
Тысячи россиян согласились на слежку от MDK, «Борща» и «Корпорации зла»
В сети отыскали «смертельно опасное» приложение о грибах
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI
Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ
Casadei предложила носить сапоги в виде кружевных чулок
Bentley выпустил кабриолет в яхтенном стиле в честь древнегреческой богини
Gucci отправил моделей по «Звездному пути»
Все материалы
Путешествия
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Пассажира поезда наказали за засовывание денег в рот попутчика
В России выберут лучший стритфуд-проект
Ростуризм назвал самые популярные направления для отдыха в стране
Пассажиров Ryanair обвинили в использовании детей для экономии на перелетах
Аня Бушуева: «О, здесь даже телевизор есть!»
Что ждет туриста в самом дорогом и самом дешевом отеле Валенсии
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс
Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии
В Китае 400 пенсионерок приняли участие в конкурсе бикини
В ЮАР бегемот забрел на заправку
Все материалы
Какие видами спорта можно заняться прямо в машине
Керлинг, Pacman и футбол за рулем автомобиля
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Кто рисует машины, которые мы видим каждый день
Шеф-дизайнеры крупнейших автокомпаний, которых почти никто не знает
Заряд боди-позитива
Три причины стать владельцем электрического Smart Fortwo без крыши
Россиянин выкупил у «Мерседеса» долю в производителе спортбайков MV Agusta
Появилась первая фотография самого маленького кроссовера Volvo
Девушка на MINI залила в мотор вместо масла омывайку
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы