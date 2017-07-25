Сто солнечных электростанций в виде панд построят в Китае

Китайская компания построит сто солнечных электростанций в виде панд по маршруту проекта «Один пояс — один путь». Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Reuters.

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Компания Panda Green Energy Group уже возвела один такой объект на 50 мегаватт и подключила его к сетям провинции Шаньси.

«На постройку одной станции нам понадобилось 350 миллионов юаней (52 миллиона долларов) инвестиций, а сотня потребуют уже трех миллиардов долларов», — пояснил глава компании Ли Юань. По его оценкам, одна станция за 25 лет работы сэкономит стране более миллиона тонн угля и предотвратит выработку 2,75 миллиона тонн парниковых газов.

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«Один пояс — один путь» — проект по объединению «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морского Шелкового пути XXI века». ЭПШП — китайский транспортно-логистический проект, создание которого председатель КНР Си Цзиньпин впервые анонсировал в 2013 году. С помощью ЭПШП Пекин рассчитывает решить сразу две задачи. Во-первых, исключить зависимость от морских перевозок, во-вторых, обеспечить работой китайские предприятия, связанные со строительством дорог и других инфраструктурных объектов.

В мае 2015 было объявлено о сопряжении ЭПШП и Евразийского экономического союза.