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Сбор средств на памятник Владимиру Высоцкому объявили в Красноярске

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В Красноярске объявили сбор средств на изготовление и установку памятника Владимиру Высоцкому, об этом сообщает газета «Наш Красноярский край» во вторник 25 июля.

Общую стоимость проекта оценили в восемь миллионов рублей.

Эскиз монумента выбрали по результатам конкурса, в котором участвовали 22 работы. Утверждено место установки памятника на набережной Енисея возле спуска с виадука из Центрального парка.

Инициативу поставить памятник Высоцкому в Красноярске поддержали в прошлом году в общественных организациях «Творческое содружество "Босые души"» и «Союз архитекторов России», в институте архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета и в местном «Центре спортивных клубов».

Красноярский горсовет проголосовал за установку монумента в июне.

Владимир Высоцкий известен, как поэт, исполнитель авторской песни, актер советского кино и театра на Таганке в Москве. Он скончался 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. По данным опроса ВЦИОМ за 2010 год, Высоцкий занял второе место среди кумиров прошлого века, уступив первому космонавту в мире Юрию Гагарину. С Красноярским краем его, среди прочего, связывает съемка фильма «Хозяин тайги», которая проходила в этом регионе.

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